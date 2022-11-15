العاهل الأردنى يشيد بدور مجلس النواب الرقابى والتشريعى

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القاهرة - سامية سيد - أشاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بدور مجلس النواب الرقابي والتشريعي.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني النائب عبدالكريم الدغمي رئيس مجلس النواب السابق، مثنيا على جهوده خلال رئاسته لمجلس النواب التاسع عشر في دورته العادية الأولى.



كما أشاد الملك عبدالله الثاني بجهود مجلس النواب في الدورة الماضية، التي أقر فيها تعديلات دستورية وتشريعات ناظمة للعمل السياسي، مؤكدا أهمية الدور الرقابي والتشريعي للمجلس.