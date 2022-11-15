شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التونسية تحبط 8 محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت السلطات التونسية من إحباط ثماني محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، وإنقاذ 271 مهاجرا من الغرق.



وقال المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان له - إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت الوحدات التابعة للأقاليم البحرية بالوسط والساحل من إحباط ثماني محاولات لإجتياز الحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 271 مهاجرا من الموت .



وأضاف المتحدث إن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط أحبطت سبع محاولات لإجتياز الحدود البحرية خلسة، وقامت بنجدة وإنقاذ 252 شخصا يحملون جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.



وتابع المتحدث أن وحدات إقليم الحرس البحري بالساحل من جانبها تمكنت من إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 19 مهاجرا تونسيا بعد أن تعرض مركبهم للغرق بعرض البحر.



وفي إطار العمليات الاستباقية، أشار المتحدث إلى أن وحدات الحرس العاملة بنابل ألقت القبض على أربعة أشخاص أثناء قيامهم بالتحضير لعملية هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية وبحوزتهم مبالغ مالية أجنبية.