شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: جهات تحاول الوقيعة بين الشرطة والشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن القوات النظامية ستواجه من يحاول الاعتداء على حرمات الشعب السوداني.

ووجه البرهان - في كلمته الإثنين أمام حفل تخريج دورة الزمالة (17) تحدي بمنطقة سوبا - التحية إلى منسوبي الشرطة السودانية، مؤكدا أنها ظلت تؤدي واجباتها بمهنية واحترافية منذ تكوينها قبل 115 عاما، كما هنأ خريجي دورة الزمالة رقم (17) الذين شرف حفل تخرجهم صباح اليوم بأكاديمية الشرطة العليا.



وأشار البرهان إلى أن الشرطة السودانية ظلت دائما تتلقى الصدمة الأولى عند الأزمات والتفلتات وتواجه العديد من التحديات والمحاولات لتشويه صورتها إلا أنها تمكنت من الصمود و الإستمرار في أداء أدوارها الوطنية في حفظ وتأمين المواطن بمهنية و إحترافية عالية، مقدمة العديد من شهداء الواجب على مدى تاريخها الطويل بلا من أو أذى.



وشدد على أن الشرطة ليست عدوا لأحد كما يحاول أن يروج البعض، وستظل تؤمن المواطن وتسهر على سلامته، لكنها ستتصدى لكل من يحاول أن يعبث بالأمن والطمأنينة والسلامة العامة، مشيرا إلى أنه قد جرى استهداف واسع ضد منسوبيها خلال الفترة الماضية ومحاولات للنيل من عزائمهم، إلا أن الشرطة السودانية نجحت في تخطي كل ذلك بإحترافية عالية، وظلت متماسكة مستحقة عن جدارة منحها وسام الإنجاز.



وأشاد البرهان بالأداء المتميز لقادة الشرطة وعلى رأسهم المدير العام الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد، الذي أحدث نقلات مهمة في الشرطة مشيرا إلى عمليات إصلاح هياكلها وإدارتها المتخصصة التي تجري على قدم وساق.



وفي ختام كلمته هنأ المتخرجين من المملكة الأردنية الهاشمية، لافتا إلى أنه تربطها بالسودان علاقات وبروتوكولات تدريب مستمرة ومثمرة، ناقلا تحيات الشعب السوداني إلى قيادة المملكة وشعبها الشقيق.



جدير بالذكر أن الدفعة المتخرجة قد ضمت 159 دارسا من ضباط الشرطة برتبة العقيد وضباط من جهاز المخابرات العامة وعدد من منسوبي السلطة القضائية بجانب ضابطين من المملكة الأردنية الهاشمية، وقد قام البرهان بتكريم أولى الدورة العقيد شرطة رحاب عبدالحميد الحسن بمنحها وسام التفوق من الطبقة الأولى، بجانب تكريم عدد من المتفوقين.



كما شهد الاحتفالية عضوي مجلس السيادة الانتقالي الدكتور الهادي إدريس و الطاهر أبوبكر حجر ووزراء الدفاع والعدل ومدير جهاز المخابرات العامة ونائب رئيس هيئة الأركان للتدريب وسفير المملكة الأردنية الهاشمية.



وكان في استقبال رئيس مجلس السيادة بالسودان وزير الداخلية المكلف المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر ومدير أكاديمية الشرطة العليا وعدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود قوات الشرطة.