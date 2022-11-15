شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يتخطى أعلى نسبة لإنتاج للذهب منذ عام 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، تخطي أعلى نسبة انتاج للذهب والمسجلة عام 2015، والتي بلغت حينها 10 أطنان و 6 كيلوجرامات.



وكشف المدير العام للشركة، مبارك أردول، في تصريحات الاثنين، عن تحقيق أعلى نسبة إنتاج لمعدن الذهب منذ العام 2015، حيث بلغت نسبة الإنتاج في منتصف نوفمبر الجاري 10 أطنان و 404 كيلوجرامات كأعلى نسبة إنتاج حققتها الشركة منذ تأسيسها.



وأشاد المدير العام للشركة، بالجهود التي بذلها العاملون في قطاع التعدين بالسودان، كما وجه في الوقت ذاته العاملين بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بمضاعفة الجهود لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة في العام المقبل.



وأشار المدير العام للشركة، إلى أن نسبة الحكومة تبلغ 33% من جملة الإنتاج، متوقعاً زيادة الإنتاج بنهاية العام الحالي.