شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا البيئة الأردني والكويتي يبحثان جهود مواجهة التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأردن والكويت سبل تعزيز وتنسيق الجهود العربية المبذولة في العمل على مواجهة التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد الأردني برئاسة وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، المشارك في أعمال قمة مؤتمر المناخ COP-27، مع نظيره الكويتي، برئاسة الشيخ عبدالله الأحمد الحمود الصباح، رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة العامة للبيئة بالكويت.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون المختلفة في القطاع البيئي، وتحديدا مجالات التغير المناخي والنمو الأخضر، وإدارة الموارد والمحميات الطبيعية.

كانت مملكتا الأردن والبحرين قد أكدتا الاثنين، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة الأردني معاوية الردايدة على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي "cop 27"، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، رئيس وأعضاء الوفد البحريني برئاسة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، المبعوث الخاص لشئون المناخ وزير النفط والبيئة.