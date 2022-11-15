شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وإندونيسيا توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الإمارات وإندونيسيا مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، شملت العديد من جوانب التعاون الاقتصادي والبيئي والتكنولوجي بينهما، بحضور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الإندونيسي جوكو ويدودو.



وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الاتفاقيات تضمنت مذكرة تفاهم بشأن الشراكة في مجال العمل المناخي استعدادا لمؤتمر الأطراف "COP28"، ومذكرة بشأن التعاون في مجال البيئة وتغير المناخ، ومذكرة للتعاون في مجال تطوير البنية التحتية وأخرى في مجال الذكاء الصناعي، بالإضافة إلى مذكرة للتعاون في مجال الأمن السيبراني ، واتفاقا فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد، واتفاقية منحة بشأن تمويل برنامج مكافحة داء السل في إندونيسيا.



كما تضمنت الاتفاقيات مذكرات تفاهم بين عدد من الشركات في البلدين للتعاون في مجال البتروكيماويات وتطوير محطة الطاقة الشمسية.