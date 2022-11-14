شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يشدد على ضرورة استمرار الدعم الدولي لوكالة (الأنروا) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم المالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).



جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية الأردني في افتتاح أعمال اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة (الأنروا) بحضور ممثلي أعضائها الـ 29 والمراقبين الأربعة اليوم بالأردن.



وأكد الصفدي، مركزية الدور الذي تقوم به وكالة (الأنروا) في تقديم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن الوكالة التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين وفق تكليفها الأممي.



ولفت الصفدي إلى ضرورة ترجمة الدعم السياسي للوكالة والذي ظهر جلياً في تصويت اللجنة الرابعة للأمم المتحدة على تجديد ولايتها قبيل التصويت على التجديد في الجمعية العامة هذا الشهر، دعماً مالياً مستداماً يسد العجز المالي في موازنة الوكالة ويمكنها الاستمرار في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.



وقال الصفدي إن دعم الوكالة يمثل دعماً لحق اللاجئين في العيش الكريم ولجهود تكريس الأمن والاستقرار، فيما كانت اللجنة الرابعة المنبثقة عن الجمعية العامة صوتت الأسبوع الماضي لصالح تجديد ولاية الوكالة.



وحث الصفدي، المجتمع الدولي على تنويع مصادر تمويل (الأنروا) في إطار مبدأ التشاركية في حمل الأعباء، ودعوة المانحين لتقديم تعهدات متعددة السنوات والالتزام بها.