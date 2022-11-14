شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين: موقع مجمع السفارة الأمريكية بالقدس "مُستولى عليها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، الإدارة الأمريكية، بإلغاء مُخطط مجمع السفارة الأمريكية الجديد المزمع إقامته في القدس، مُشيرًا إلى أن الأرض التي سيقام عليها المجمع هي أرض مستولى عليها بشكل غير قانوني باستخدام "قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلي لعام 1950.



ورحب اشتية - خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته - بالتصويت الذي جرى في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، "لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار" لصالح 4 قرارات لدولة فلسطين، التي سيتم اعتمادها لاحقا في الجمعية العامة، والتي تؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفق القرار 194، ورفض الاستيطان باعتباره غير قانوني، وتمديد ولاية وكالة الغوث لمدة ثلاث سنوات.



ورحب أشتية كذلك باعتماد اللجنة قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، وشكر الدول الشقيقة والصديقة التي تبنت ورعت القرار وصوتت لصالحه، ودعا الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها والالتزام بقواعد القانون الدولي، وأن لا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ لأنها بذلك تشجع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، ولا تدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.