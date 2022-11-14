شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات أردنية بحرينية في قطاع البيئة على هامش cop27 بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مملكتا الأردن والبحرين اليوم الاثنين، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة الأردني معاوية الردايدة على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي "cop 27"، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، رئيس وأعضاء الوفد البحريني برئاسة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، المبعوث الخاص لشئون المناخ وزير النفط والبيئة.

وأكد الوزيران -خلال اللقاء- على عمق العلاقة الوطيدة التي تربط كلا البلدين، وبحثا مجالات التعاون المختلفة في القطاع البيئي، والتي تتضمن مجالات حماية الطبيعة والتغير المناخي والنمو الأخضر.