شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يهنئ الرئيس الفلسطينى بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين برقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال.



وأكد أبو الغيط، في برقيته، أن الجامعة العربية ملتزمة بدورها تجاه القضية الفلسطينية، ودعم ومساندة صمود الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة، إلى أن تتحقق آماله التي ناضل من أجلها في سبيل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.