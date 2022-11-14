شكرا لقرائتكم خبر عن مُستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، إن المُستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم.



ويتعرض الأقصى لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية.



وعلى صعيد الاعتقالات اليومية في مدن الضفة، فقد ذكرت مصادر فلسطينية أنه تم اعتقال ثلاثة فلسطينيين، أحدهم أسير مُحرر، من مدينة "بيتونيا" غرب رام الله، حيث استشهدت شابة صباح اليوم.



وأضافت المصادر أنه تم اعتقال عشرة من مناطق متفرقة من مدينة القدس المحتلة، فيما تم اعتقال ثلاثة من بلدة "حلحول" شمال مُحافظة الخليل، وفتاة قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل