الديوان الملكى السعودى: ولى العهد يغادر إلى إندونيسيا للمشاركة بقمة الـ20

القاهرة - سامية سيد - قال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، غادر الاثنين، لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي ستعقد في بالي بإندونيسيا، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء في البيان أن "ولي العهد سيزور عدداً من الدول الآسيوية من منطلق الحرص على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الصديقة، واستجابة للدعوات المقدمة سيلتقي ولي العهد خلالها قادتها وعدداً من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".