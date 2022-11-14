شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء البحريني يؤكد أهمية مؤتمر الأطراف المعنية بتغير المناخ cop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس الوزراء البحريني أهمية المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ، مشيدا بنتائج مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في نسختها الثانية التي استضافتها مصر، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس، اليوم الاثنين برئاسة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث أعرب المجلس عن تطلعه لمواصلة الجهود الدولية في التصدي للتغير المناخي وتحقيق الأمن البيئي خلال (COP 28) الذي ستستضيفه الإمارات العام المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).



وهنأ المجلس عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها السادسة، كما أشار المجلس إلى أهمية لقاء الملك حمد مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين على كافة المسارات، منوها بأهمية تمرين مكافحة الإرهاب البحريني الإماراتي المشترك (جلمود 3).



وجدد المجلس التأكيد على مواصلة البحرين في رسالتها ومبادراتها الهادفة لترسيخ قيم التسامح والمحبة بما يدعم جهود تعزيز السلام والاستقرار، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للسلام.



ووافق مجلس الوزراء البحريني على مذكرة تفاهم بين حكومتي البحرين واليونان بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، ومذكرة تفاهم بين أكاديمية محمد من مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في البحرين والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية باليونان بشأن التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي.