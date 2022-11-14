شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق يؤكد ضرورة حماية الصحفيين لأداء رسالتهم الإنسانية بموضوعية ومهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، ضرورة توفير كل المتطلبات الضرورية التي يحتاجها العمل الصحفي، وحماية الصحفيين والإعلاميين بما يمكنهم من أداء رسالتهم الإنسانية بموضوعية ومهنية .

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الاثنين، أن "رشيد استقبل، وفدا ضم نُخبة من الأكاديميين والمحللين والصحفيين والكتّاب العراقيين، حيث أكد الدور المهم الذي يضطلع به العمل الصحفي، عبر إيصال صوت المواطن إلى الجهات الرسمية، وكذلك تقويم العمل الحكومي وإثرائه عبر الدراسات والأبحاث في مختلف الاختصاصات، ولاسيما في الجانب الاقتصادي".

وأشار الرئيس العراقي - وفقا للبيان - إلى ضرورة إيلاء الأكاديميين والمفكرين والصحفيين الاهتمام والدعم، للاستفادة من خبراتهم لتعزيز عمل مؤسسات الدولة، مؤكدا أهمية الالتزام بمعايير المهنية والموضوعية وحماية السلم الأهلي والمجتمعي، فضلا عن نبذ الفرقة والإشاعات التي تسعى إلى تعكير صفو الرأي العام .

من جهتهم، أكد أعضاء الوفد، أن انتخاب الرئيس العراقي أنهى حالة الانسداد السياسي في البلاد ، مُبدين تفاؤلهم في أن تكون رئاسة الجمهورية تحت ظله، امتدادا لمسيرة الرئيس الأسبق جلال طالباني.