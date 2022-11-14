شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات البحرينية: 252 ألفا و256 مواطنا صوتوا في الانتخابات النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية البحرينية 2022، المستشار نواف عبدالله حمزة، أن عدد المشاركين في التصويت بالانتخابات النيابية وصل إلى 252256 ألف، بنسبة بلغت 73.18% وفق ما نقلت وسائل إعلام بحرينية عنه.

وقال المدير التنفيذي للانتخابات، إن الإقبال الكبير على التصويت في الانتخابات، وبعد أكثر من عقدين من انطلاق المسيرة الديمقراطية، يجسد الوعي والاهتمام الوطني بأهمية الاستحقاقات الانتخابية في تعزيز المكتسبات الوطنية وصون المنجزات المتحققة في ظل العهد الزاهر للملك حمد بن عيسى آل خليفة م، ومتابعة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

وكشف المدير التنفيذي للانتخابات، أن نسبة مشاركة المرأة في الاستحقاق الانتخابي للفصل التشريعي السادس وصلت إلى 48%، في مؤشر على مستوى المشاركة السياسية للمرأة البحرينية ودورها البارز في مسار التطور الديمقراطي.

ونوه المستشار نواف حمزة بما شهدته الانتخابات من حضور وتفاعل كبيرين من قبل الشباب، حيث أظهرت الأرقام أن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات بلغت 45.37%، مما يعكس مدى حيوية الحياة السياسية والديمقراطية بمملكة البحرين، واهتمام المواطنين الشباب بالمساهمة الفعالة في مسيرة العمل الوطني.

الجدير بالذكر أن مجموع العدد الكلي للكتلة الانتخابية في هذه الانتخابات 2022 بلغ 344713 ناخبًا.