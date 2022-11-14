شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى جبل لبنان يتوجه بالشكر لمصر قيادة وشعبا على الدعم المستمر فى الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه مفتى جبل لبنان، الشيخ محمد على الجوزو، بالشكر لمصر قيادة وشعبا على الدعم المستمر للبنان وشعبه فى ظل الظروف والأزمات التى يمر بها، مشيدا بتحرك مصر السريع لتقديم يد المساعدة للبنان فى محنة انتشار وباء الكوليرا عبر تقديم كمية كبيرة من الأدوية واللقاحات لوزارة الصحة اللبنانية.

وأكد الجوزو - في تصريح - أن "مصر - وشعبها - دائما ما تحتضن أبناء الأمة العربية كافة؛ ثقافة وعلما ودراسة وتربية مؤمنة صالحة وصادقة، موضحا أن الشعب اللبناني دائما ما يذكر هذا التاريخ الكبير من العطاء والسخاء، الذي ربط بين مصر ولبنان، والذي مازال مستمرا حتى اليوم.

وشدد مفتي جبل لبنان على أن لبنان متمسك بعروبته وبأشقائه العرب الذين أثبتوا حبهم للبنان دون تدخل في شأنه الداخلي، داعيا الله عز وجل أن يحمي الأمة العربية من أعدائها الذين يتربصون بها.