شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة توأم سيامى "بقلب واحد" فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مركز الاستشفاء الجامعي الحسن الثاني بفاس في المغرب، ولادة توأم سيامي ملتصق.

وحسب موقع العين الإخبارى، أجرى أطباء مركز الاستشفاء ولادة قيصرية لتوأم أنثى ملتصق في منطقتي البطن والصدر، في الشهر الثامن للحمل.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الجراحة أجريت منذ فترة تزيد على أسبوع، وغادرت الأم المركز مؤخرًا بعد تحسن حالتها الصحية.

من جانبه، نوه رئيس مصلحة طب النساء والتوليد بالمركز الاستشفائي، الدكتور مولاي عبدالله ملهوف، بأن التوأم يشترك في قلب واحد، وكبدين، مشيرًا إلى أنه اكتشف حالة التوأم حينما كانت الأم حبلى في الأسبوع الـ29.

ونقلت صحيفة "هسبريس" المحلية تصريحات على لسان "ملهوف"، قال خلالها إن فصل التوائم بشكل عام عملية معقدة، وتتم داخل مراكز متخصصة.

وقال إن الأطباء يعدون ملفا بشأن حالة التوأم، استنادًا إلى نتائج الفحوصات الدقيقة التي خضعا لها.

ونقلت الصحيفة المحلية تصريحات على لسان الأم، ذكرت خلالها أنها سبق وأن وضعت 4 أطفال بولادة طبيعية، إلا في هذه المرة التي أجبرت فيها على الخضوع لجراحة ولادة قيصرية، بسبب طبيعة حالة التوأم.

وأضافت الأم أنها راضية بقضاء الله فيما أصاب توأمها، موضحةً أنها أطلقت اسمي "إيمان" و"أمينة" عليهما.