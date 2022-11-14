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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة أولغا أندريانوفا، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، أن ظهور البقع الحمراء على الجسم قد يشير إلى الحساسية أو إلى الإجهاد.

تعرف على سبب ظهور البقع الحمراء على الجسم



وتقول في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا": "يمكن أن تظهر البقع الحمراء كرد فعل تحسسي على أنواع مختلفة من المواد المسببة للحساسية، من بينها الحساسية تجاه الطعام، أو الحساسية من لدغات الحشرات، أو من الحيوانات الأليفة، أو من الغبار، أو من الإزهار، أو من مسحوق الغسيل، أو نتيجة مرض معدٍ".



ووفقًا لها، يمكن لتحديد سبب ظهور البقع الحمراء أجراء تحاليل مخبرية، ومن ثم اعتمادا على نتائجها وصف العلاج اللازم.

وتقول: "يكفي في بعض الحالات إزالة مسبب الحساسية، لتختفي البقع الحمراء تلقائيا. ولكن في حالات أخرى يجب استخدام الأدوية لإزالتها بسرعة".

وتشير الخبيرة، إلى أن البقع الحمراء يمكن أن تظهر بعد استخدام مستحضرات التجميل، أو بعد إجراءات تجميل مختلفة.

وتقول: "يمكن أن تسبب الإجراءات التجميلية المؤلمة رد فعل تحسسيا، ومن بينها: التقشير الكيميائي، والتطهير الميكانيكي واستخدام المرضى في المنزل للمقشرات وغيرها من الأدوات المستخدمة في التجميل أو مستحضرات التجميل كالمراهم والكريمات وغيرها، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالجلد وتسبب، إن لم يكن رد فعل تحسسيا، بقعا حمراء. في هذه الحالة، من الضروري إزالة هذه المستحضرات من الجلد، واستخدام أدوية مضادة للحساسية".

وتضيف، يمكن ان تظهر البقع الحمراء عند الإصابة بأمراض جلدية مثل العد الوردي أو حب الشباب الوردي (Rosacea)‏، وكذلك بسبب الإجهاد.

يشير الخبراء إلى أهمية الحفاظ على البشرة من خلال اتباع روتين حماية يومي وتناول الأغذية المفيدة لصحة البشرة.

ويشير الأستاذ المشارك في طب الأمراض الجلدية في مستشفى ماونت سيناي في مدينة نيويورك، الدكتور جوشوا زيشنر إلى أهمية صحة الجلد الجيدة وتجنب العادات السيئة التي يمكن أن تتداخل مع عمل خلايا الجلد. وبحسب زيشنر يمكن للأنشطة التي نشارك فيها على أساس يومي أن تؤثر على الصحة العامة للبشرة وإما أن تساعد أو تضر البشرة ومن العادات السيئة التي قد نقوم بها:

عدم استخدام الواقي الشمس

حسب الخبراء فإن التعرض للأشعة فوق البنفسجية هو العامل الوحيد الذي يساهم في شيخوخة الجلد وسرطان الجلد،ويعد وضع كريم الوقاية من الشمس يوميا هو خط الدفاع الأول، وبحسب الخبراء يجب اختيار واق من الشمس بدرجة حماية SPF 30 على الأقل.

الضغط على البثور

حب الشباب هو أكثر الاضطرابات الجلدية شيوعا التي يعاني منها الناس، ويعد الضغط على هذه الحبوب أمرا ضارا للغاية وبحسب الخبراء يعد استخدام علاجات حب الشباب التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والتي تحتوي على مكونات مثل بنزيل بيروكسيد أو حمض الساليسيليك، حلا جيدا بدلا من الضغط على البثور وتلويثها.

خدش خلايا البشرة

يشير زيشنر إلى أنه هناك طريقتان لعلاج الخلية وهما تغطية المنطقة المصابة بقطعة قماش باردة أو فرك مكعب ثلج عليها لبضع دقائق يمكن أن يوفر راحة على المدى القصير ويمنع الخدش أو استخدام علاج فعال مثل Allegra Hives، وهو منتج جديد من Allegra يعمل من الداخل لتخفيف الحكة الناتجة عن الطفح الجلدي وتقليل الطفح لمدة 24 ساعة دون نعاس.

عدم غسل الوجه

التطهير هو أساس روتين العناية بالبشرة، ويساعد على إزالة الأوساخ والزيوت والمكياج والتلوث الذي يتراكم على سطح البشرة وحسب الخبراء عدم غسل الوجع يوميا قد يسبب تهيجا والتهابا وظهور حب الشباب وحتى المساهمة في الشيخوخة المبكرة.

الاستحمام في الماء الساخن لمدة طويلة

في حين أن الاستحمام بالماء الساخن قد يريح أذهاننا، إلا أنه في الواقع يمكن أن يجرد الجلد من الزيوت الأساسية، وبحسب الخبراء يجب أن تكون فترة الاستحمام قصيرة لمدة 10 دقائق أوأقل بالماء الفاتر.