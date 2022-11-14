شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يفتتح مسجد الشيخ زايد بمدينة سولو الإندونيسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الإثنين، مسجد الشيخ زايد بمدينة سولو الإندونيسية بحضور الرئيس جوكو ويدودو.





وقال بن زايد في تغريدة على "تويتر": "سعدنا بافتتاح "جامع الشيخ زايد" في مدينة سولو الجميلة في إندونيسيا برفقة صديقي الرئيس جوكو ويدودو .. مبادرة تعبر عن معاني الترابط والمحبة والتعاون على الخير التي كان يجسدها الشيخ زايد رحمه الله..نسأل الله تعالى أن يديم الخير والسعادة على الشعب الإندونيسي".





وبني المسجد بنفس التصميم الهندسي لجامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، وتم إنشاؤه بمكرمة من بن زايد.



