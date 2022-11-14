شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهدت فجر اليوم الاثنين، شابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بيتونيا غرب مدينة رام الله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الشابة سناء الطل "19 عاما" من الظاهرية جنوب الخليل، استشهدت بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم بيتونيا.

يذكر أن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أفادت بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية، في المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.