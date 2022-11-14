شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية غائم بالإمارات ومعتدل في الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 14 نوفمبر 2022، فى السطور التالية.

طقس السعودية قال مركز الأرصاد الوطني في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الجوف، حائل والحدود الشمالية. في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان كذلك على الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق".

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج: من متر إلى مترين. حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج. طقس الإمارات طقس الإمارات توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار.

و أوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب أحياناً و يحدث المد الأول عند الساعة 15:14 والمد الثاني عند الساعة 06:29 و الجزر الأول عند الساعة 08:44 و الجزر الثاني عند الساعة 22:53

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و سيحدث المد الأول عند الساعة 11:44والمد الثاني عند الساعة 01:54 و الجزر الأول عند الساعة 18:44 و الجزر الثاني عند الساعة 08:07.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الكويتية، إن طقس اليوم معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

وليلا يكون معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط لاحقا 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .. درجة الحرارة الصغرى: 20 °ﻡ

طقس البحرين

أفادت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة الاتصالات والمواصلات في البحرين، أن طقس اليوم معتدل مع بعض السحب في وقت الحق ولكنه رطب أحياناً .

الرياح شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً .

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر .

درجة الحرارة العظمى 31 م درجة الحرارة الصغرى 22 م الرطوبة النسبية العظمى 90 % الرطوبة النسبية الصغرى 30%