شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يشدد على استقلال القضاء ومنع التدخلات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، أن ورقة برنامجه تتضمن التأكيد على أهمية دور البرلمان ودعم التشريعات الدستورية.

وقال رشيد، إن "ورقة برنامجنا تتضمن التأكيد على أهمية دور البرلمان ودعم التشريعات الدستورية"، مؤكدا أن " من أولويات عملنا الحرص على تحشيد الدعم الدولي لإعادة بناء العراق".

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، أضاف، أنه "يجب الحفاظ على استقلال القضاء ومنع التدخلات السياسية"، لافتا الى ان "مشاركتنا في قمتي الجزائر وشرم الشيخ عززت الثقة بإمكانية عمل جدي وفعال".