شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يؤكد التزامه بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد وزير خارجية السودان المكلف السفير علي الصادق علي، التزام السودان بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، مشيراً للتطورات الكبيرة التي شهدها السودان في مجال حقوق الإنسان في جوانب التشريعات وتوقيع اتفاق سلام جوبا والعديد من الإجراءات ذات الصلة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إن الوزير أكد خلال لقائه المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والوفد المرافق له، تعاون السودان مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعتبار السودان عضواً فاعلاً بمجلس حقوق الانسان.

وأشار وزير الخارجية إلى استقبال السودان لعدد كبير من اللاجئين من دول الجوار، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهه، الأمر الذي يؤكد اهتمام الحكومة الانتقالية بحقوق الإنسان.

من جانبه ثمن المفوض السامي دور وزارة الخارجية في تسهيل زيارته للبلاد ودعم مهمته في السودان ، كما أعرب عن شكر الأمم المتحدة وتقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة السودان في استقبال اللاجئين.

وأشار إلى اهتمام المفوضية السامية لحقوق الانسان بتعزيز التعاون مع السودان في مجال تطوير وحماية حقوق الانسان، متعهداً بالعمل على رفع مستوى القدرات والتدريب وإيلاء الإهتمام اللازم في هذا المجال ، موضحا إن زيارته تأتي لتأكيد التضامن مع الشعب السوداني في ظل التحديات الإقتصادية المعقدة ، مبيّنا أن مبادئ حقوق الانسان تعد نبراساً هادياً لتحقيق الحرية والسلام والعدالة ليس في السودان فحسب ، بل في العالم أجمع .