شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر مُنظمة التحرير يبحث مع سفير مصر بفلسطين آخر المستجدات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان.

وبحث الشيخ - خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه برام الله - آخر التطورات والمُستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة، مُشيدًا بعمق العلاقات الأخوية بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، مثمنًا موقف مصر الشقيقة الداعم والدائم باعتبارها سندًا رئيسيا للقضية الفلسطينية.

وتقدم الشيخ للسفير سليمان بالتهنئة بمناسبة توليه منصب سفير جمهورية مصر لدى دولة فلسطين، مُتمنيًا له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.

من جانبه، أكد السفير سليمان دعم مصر الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.