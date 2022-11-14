شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف المؤتمر الدولي العاشر للأمن الصناعي بالشرق الأوسط الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف السعودية، الإثنين، المؤتمر الدولي العاشر لجمعية الأمن الصناعي في الشرق الأوسط، والذي يستمر لمدة أربعة أيام.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية أن المؤتمر سيشهد مشاركة قادة قطاع الأمن الصناعي محليا وعالميا، إضافة إلى مجموعة من المتحدثين المختصين في مجال الخدمات الأمنية الخاصة.

وأشارت القناة إلى أن المؤتمر يضم عددا من المحاضرات والدورات التأهيلية والتطويرية في المجال الأمني.