شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة البحريني يشيد بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤن المناخ البحريني الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية والتي تعكس مدى التعاون والتنسيق بكافة المجالات والوصول بها إلى أعلى المستويات.

وأشاد وزير البيئة البحريني خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السعودي عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأحد ، في جناح المملكة العربية السعودية في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27), بشرم الشيخ ، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية ،بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها السعودية والهادفة لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، موضحا دعم بلاده لهذه المبادرة، لافتًا إلى إعلان البحرين عن استهدافها الوصول للحياد الصفري في العام 2060.

من جهته أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السعودي ، عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكتين الشقيقتين في مختلف المجالات وخاصة الشأن البيئي والمناخي، منوهًا بأهمية تبادل المعلومات والخبرات في كل ما من شأنه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مقدما الشكر و التقدير لوزير النفط والبيئة البحريني .