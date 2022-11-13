شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالبنك الدولي يؤكد مواصلة الدعم للمشروعات التعليمية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير التربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي أندريس بلوم، أن البنك مستمر في تقديم الدعم للمشروعات التعليمية في تونس، وخاصة في مجال التحول الرقمي والمعلوماتي.



جاء ذلك خلال لقاء مسئول البنك الدولي مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي منصف بوكثير، على هامش فعاليات الملتقى الدولي الأول حول جودة التعليم الذي يختتم أعماله اليوم الأحد.



وذكر بيان لوزارة التعليم العالي أن الجانبين استعرضا نتائج التقدم والنجاح الذي يشهده برنامج "PAQ-PROMESSE" الممول من قبل البنك الدولي والمتعلق بتحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والأولويات المطروحة في مجال التحول الرقمي وتطوير النظام المعلوماتي.



وكان وزير التعليم العالي قد شارك في افتتاح فعاليات الملتقى يوم الجمعة الماضي بكلية الطب في ولاية سوسة تحت عنوان "من أجل جودة التعليم العالي.. ضمان للثقة في سياق العولمة"، والذي أكد أن الملتقى يندرج ضمن استراتيجيات الوزارة لتطوير منظومة التقييم والاعتماد؛ بهدف تحسين التدريب والبحث العلمي للمساهمة في التنمية الاقتصادية لتونس.