شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد: تونس ستظل قوية وآن الأوان لوضع حد للتطاول على الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده ستظل قوية بمؤسساتها، وأنه آن الأوان لوضع حد للتطاول على الدولة .



جاء ذلك خلال زيارة الرئيس التونسي، اليوم الأحد، لجبل "بوقرنين" بالضاحية الجنوبية للعاصمة، حيث قام بغرس شجرة زيتون بالمنطقة التي شبت بها حرائق في الصيف الماضي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة .



ونقل بيان لرئاسة الجمهورية عن الرئيس قيس سعيد قوله، " إنه وقع الاختيار على هذا المكان للتأكيد على أن تونس ستبقى خضراء، وستزداد إخضرارا مهما فعل من أشعل الحرائق قصدا ".



وأضاف الرئيس قيس سعيد أن : " تونس ستظل قوية بمؤسساتها وآن الأوان لوضع حد للتطاول على الدولة، والتعويل على القدرات الذاتية للخروج من الأوضاع الراهنة التي يسعى من أشعل النيران أن تبقى تونس فيها