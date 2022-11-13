شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: نسعى لدعم "ذوى الهمم" وإدماجهم فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم جامعة الدول العربية، لقاء رفيع المستوى تحت عنوان "مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك انطلاقا من الاهتمام العربي بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدماجهم الكامل في المجتمع.

صرحت الأمين العام المساعد، السفيرة هيفاء أبوغزالة أن هذه المبادرة الهامة، تأتي ضمن مبادرة الأمين العام أحمد أبو الغيط بإعداد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2032 – 2032، لتمثل تلك المبادرة انطلاقة جديدة ومميزة لدعم حياة الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالية.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن اللقاء رفيع المستوى الذي سيعقد في فندق هيلتون الحبتور يوم 14 نوفمبر، يهدف بشكل عام إلى توضيح مدى أهمية المبادرة، ومن خلال الشراكة الفاعلة مع كل من اتحاد الغرف العربية، واكسبو أصحاب الهمم الدولي، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا لمنظمة اليونيدو في البحرين، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنظمة العمل العربية، واتحاد بنوك الطعام، ذلك فضلاً عن الشركاء من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا (باديا)، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد)، وغيرهم من الشركاء.

وأوضحت أبوغزالة، أن هذا اللقاء سوف يشكل فرصة هامة، لاستعراض جهود جامعة الدول العربية، والشركاء لتنفيذ تلك المبادرة الهامة، وبما يفسح المجال أيضا لدخول شركاء اخرين من وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرهم، ذلك فضلاً عن الدور الهام للقطاع الخاص من خلال تواجد اتحاد الغرف العربية، كممثل للقطاع الخاص العربي، فضلاً عن دور معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي، ليشكل منتدى دولي يدعم تلك المبادرة، ويبرز أهميتها على المستوى الدولي، وما يشكله أيضا من فرص هامة، لإيجاد العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما المبتكرين والمخترعين، وأصحاب المشروعات وريادة الأعمال، بما يمكنهم من العيش باستقلالية اقتصاديا، ذلك فضلاً عن السعي لاستكمال كافة متطلبات هذا البند الهام، من توعية للمجتمع وبنية تحتية وتشريعية لتشكل تلك الموضوعات في مجملها تحقيق لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة.

واختتمت أبوغزالة، تصريحها بالإعراب عن أملها في نجاح أعمال هذا اللقاء الهام، الذي يسبق افتتاح الدورة الرابعة لمعرض اكسبو الهمم، وقمة دبي العالمية للسفر والسياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.