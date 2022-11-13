شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الصفدي يفوز برئاسة مجلس النواب الأردني فى دورته الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز النائب أحمد الصفدي برئاسة مجلس النواب الأردني في دورته العادية الثانية التي تستمر 6 أشهر.



جاء ذلك خلال الانتخابات الداخلية التي جرت، اليوم الأحد، في أولى جلسات مجلس النواب في الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الـ19.



وكان قد ترشح النائبين أحمد الصفدي وفراس السواعير، حيث حصل الصفدي على 104 أصوت مقابل حصول فراس على 13 صوتا، فيما كان هناك 11 صوتا باطلا.



وأكد الصفدي، في كلمة له عقب فوزه برئاسة مجلس النواب الأردني،أن توجيهات العاهل الأردني عبدالله الثاني في خطاب العرش ستكون هي الاستراتيجية الوطنية في المرحلة المقبلة.



كما أكد العمل على تنفيذ هذه التوجيهات من خلال التشريعات؛ لتأكيد تحديث الدولة والعبور إلى مرحلة جديدة من تاريخ الأردن.



وأعرب الصفدي عن تطلعه للعمل خلال المرحلة المقبلة مع الجميع من أجل تمكين الشباب والمرأة حسب توجيهات الملك عبدالله الثاني، موجها الشكر والتقدير لجميع النواب.



وأشار إلى أن الأردن سيواصل دوره، تنفيذا لتوجيهات العاهل الأردني، بالعمل من أجل القضية الفلسطينية، موضحا أن الأردن يعمل بالشراكة مع الجميع من أجل السلام.



وعقد مجلس النواب،اليوم أولى جلساته في الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الـ 19، لانتخاب أعضاء المكتب الدائم، بمن فيهم رئيس المجلس، والنائبين الأول والثاني، ومساعدي الرئيس.