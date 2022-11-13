شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن يؤكد الالتزام بالتعاون لتحقيق التحديث السياسي والاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة التزام حكومته بالسِّير وفق توجيهات الملك عبدالله الثاني- في خطاب العرش- والالتزام بروح التَّعاون والعمل الدؤوب؛ لتحقيق متطلبات مسارات التحديث الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري.



وأعرب الخصاونة- خلال أولى جلسات مجلس الأعيان في الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الـ 19- عن تطلعه للعمل مع السلطات التشريعية، ومع الوضع في الاعتبار والحرص على الفصل المرن دستوريا.



وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد أكد خلال، خطاب العرش، في وقت سابق اليوم، في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة 19 بشقيه (النواب والأعيان)، أنه تم قطع شوط كبير في تحديث الدولة عبر حالة التوافق على التعديلات الدستورية والتشريعية للعمل الحزبي في الأردن.