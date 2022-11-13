شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يؤكد استمرار حكومته فى جهود مكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، استمرار حكومته فى مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية المنهوبة، والقبض على المطلوبين فى قضايا النزاهة، مشيرا إلى أن هذا الملف يحظى بالأولوية داخل الحكومة العراقية.

وأشار مكتب إعلام الحكومة العراقية إلى أن السودانى كلف القاضى علاء جواد الساعدى من رئاسة هيئة النزاهة العراقية بناءً على طلبه"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء العراقى ثمن جهود الساعدى فى المرحلة السابقة، وكلّف بدلاً عنه، القاضى حيدر حنون زاير للقيام بمهام رئاسة الهيئة.