شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة عراقية تقضى بإعدام إرهابى داعشى يحمل الجنسية الأفغانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة عراقية، بالإعدام بحق إرهابي يحمل الجنسية الأفغانية عمل مع تنظيم داعش بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد.

وأوضح مجلس القضاء العراقى في بيان له، الأحد، أن هذا الارهابي دخل العراق بصورة غير شرعية مع زوجته وعمل مع تنظيم داعش الإرهابية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأضاف المجلس، أن محكمة الرصافة قضت هذا الحكم بحق الارهابي استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.