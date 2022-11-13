اخبار الخليج

محكمة عراقية تقضى بإعدام إرهابى داعشى يحمل الجنسية الأفغانية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة عراقية تقضى بإعدام إرهابى داعشى يحمل الجنسية الأفغانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة عراقية، بالإعدام بحق إرهابي يحمل الجنسية الأفغانية عمل مع تنظيم داعش بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد.

وأوضح مجلس القضاء العراقى في بيان له، الأحد، أن هذا الارهابي دخل العراق بصورة غير شرعية مع زوجته وعمل مع تنظيم داعش الإرهابية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأضاف المجلس، أن محكمة الرصافة قضت هذا الحكم بحق الارهابي استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا