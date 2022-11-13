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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يمكن لأشهر الشتاء أن تدمر شفتيك وتتركها مؤلمة وحمراء وفي بعض الحالات متشققة.

عادة ما تكون الشفاه الجافة مؤشرا على الجفاف أو التعرض لظروف الطقس مثل الرياح والشمس وانخفاض الرطوبة. ومع ذلك، لا يمكن دائما إلقاء اللوم على تغير الفصول في الشفاه المتشققة.

أسباب صحية مقلقة وراء تشقق الشفاه



وتقول ليزا بورغ، أخصائية الجلد والتغذية في Pulse Light Clinc، إن جفاف الشفاه يمكن أن يكون أيضا علامة على المشكلات الصحية الأساسية.

1. رد فعل على الأدوية

توضح ليزا: "يمكن أن تجف بشرتك عندما يكون لديها حساسية من بعض الأدوية. وإذا اقتضى الأمر، تحدث مع طبيبك عن الأدوية التي تم تقديمها في نفس الوقت تقريبا الذي تطورت فيه الشفاه الجافة لأنه قد تكون هناك بدائل".

2. عدوى الخميرة

قالت ليزا إن عدوى الخميرة، بما في ذلك مرض القلاع الفموي، يمكن أن تسبب جفاف الشفاه أو تشققها.

ويوضح موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، أنه عندما يحدث هذا يمكن أن تتحول شفتيك إلى اللون الأبيض وتظهر الزوايا حمراء ومتشققة.

3. أمراض المناعة الذاتية

تحذر ليزا من أن هناك أسبابا أكثر خطورة لجفاف وتشقق الشفاه. وتقول: "العديد من أمراض المناعة الذاتية الرئيسية، بما في ذلك متلازمة شوغرن، يمكن أن تسبب جفاف الشفاه. وفي حالة متلازمة شوغرن، يهاجم الجهاز المناعي الغدد المنتجة للسوائل مسببة الجفاف".

4. التهاب الشفة الشعاعي



سبب آخر أكثر خطورة للشفاه المتشققة، يمكن أن يكون حالة سرطانية ناتجة عن التعرض الطويل الأمد للشمس.

وتشرح ليزا: "يحدث التهاب الشفة الشعاعي عندما يكون هناك تلف في الخلايا الظهارية للشفاه ناتج عن التعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية في ضوء الشمس، وخاصة الأشعة فوق البنفسجية المتوسطة (UVB أو موجة B)".

وأضافت: "يمكن أن يؤدي التعرض لهذه الأشعة أيضا إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد".

كيف يمكنك منع جفاف الشفاه؟

تقول ليزا: "إن أفضل دواء للشفاه الجافة هو شرب الكثير من السوائل على فترات متباعدة على مدار اليوم، ويفضل أن تكون ذات جودة عالية بدلا من القهوة المجففة والمشروبات الغازية. ومن الجيد الاحتفاظ ببعض المياه العذبة بجانب السرير أيضا".

وتشمل الأطعمة التي تحفز إنتاج اللعاب التفاح والخيار والطماطم والكوسة والبطيخ والليمون والخضروات الليفية المقرمشة، مثل الجزر والكرفس.

وتضيف ليزا: "بعض الأعشاب والتوابل، بما في ذلك الفلفل الحار والزنجبيل والشمر مفيدة أيضا".

وتقترح أيضا تجنب الوجبات المليئة بالأطعمة المملحة المصنعة. وتتابع أن "الأطعمة المالحة تحل محل المعادن التي يجب أن تكون متوازنة للحفاظ على توازن السوائل في جميع الخلايا".

من الشائع الشعور بالبرد عندما تشرب أو تأكل شيئا باردا، أو حتى تستنشق الهواء البارد. وفي كثير من الأحيان، يمكن أن يكون هذا الشعور المفاجئ في الأسنان ناتجا عن مشاكل صحية أساسية.

وتظهر حساسية الأسنان عند تآكل الطبقة الخارجية للأسنان، المعروفة باسم المينا. وعند حدوث ذلك، تتعرض أعصاب السن للطعام الساخن أو البارد أو الحلو، أو الهواء البارد الذي يسبب الألم.



وهناك العديد من الأسباب وراء حدوث هذه الحساسية، بما في ذلك التآكل وانحسار اللثة.

وإذا لاحظت حساسية غير عادية لعدة أيام متتالية، يجب عليك الذهاب إلى طبيب أسنانك، وهنا خمس مشاكل تتعلق بصحة الفم قد تكون كامنة وراء حساسية الأسنان:

انحسار اللثة

تشرح عيادة Cleveland Clinic: "بعض الناس معرضون وراثيا لنسيج اللثة الرقيق. ويصاب أشخاص آخرون بانحسار اللثة نتيجة لأمراض اللثة. ومع تراجع اللثة، تبتعد أنسجة اللثة عن أسنانك، وتكشف الجذور".

وتوصي العلامة التجارية الأمريكية لمعجون الأسنان Crest بإلقاء نظرة فاحصة على لثتك لمعرفة ما إذا كانت تنحسر.

وشرحت: "إذا لاحظت حساسية مستمرة تجاه البرودة أو الحرارة في أسنانك، فقم بإلقاء نظرة فاحصة عليها. افحص خط اللثة لمعرفة ما إذا كانت لثتك تنفصل عن أسنانك.

استخدام منتجات تنظيف الأسنان بشكل مكثف

تشرح مؤسسة Crest أن تنظيف أسنانك بالفرشاة "بشدة" أو الإفراط في استخدام علاجات تبييض الأسنان يمكن أن يؤدي إلى حساسية الأسنان أيضا.



ويمكن أن تكون الأحماض من الأطعمة اليومية عاملا مؤثرا. والنبيذ والقهوة والطماطم هي بعض الأطعمة التي تعرض أسنانك للأحماض.

وهذه العوامل "يمكن أن تسبب فقدانا لا رجعة فيه لمينا الأسنان"، وفقا للعلامة التجارية.

الأسنان المتشققة

يمكن أن تتراكم البكتيريا في أي أسنان مكسورة أو أسنان متشققة على شكل لوحات سنّية. ومن خلال هذه الشقوق، يمكن للبكتيريا أن تدخل لب الأسنان.

واللب هو منطقة في جذور الأسنان تحتوي على آلاف الأنابيب الصغيرة التي تؤدي إلى مركز أسنانك حيث توجد النهايات العصبية.

طحن أسنانك

طحن الأسنان، المعروف باسم صرير الأسنان، يمكن أن يضعف المينا ويكشف الأعصاب.

وتوضح مؤسسة Crest: "إذا كنت تعتقد أنك تطحن أسنانك، فاستشر طبيب الأسنان واسأل عن خيارات لكيفية حماية أسنانك".

مرض في اللثة

يمكن أن تسبب المشاكل الأكثر خطورة مثل أمراض اللثة حساسية تجاه البرد.

وتنص عيادة Cleveland Clinicعلى أن: "أنسجة اللثة الملتهبة والمؤلمة قد تسبب حساسية بسبب فقدان الأربطة الداعمة، ما يعرض سطح الجذر الذي يؤدي مباشرة إلى عصب السن".

وبالإضافة إلى البرودة، قد تظهر حساسية الأسنان أيضا كألم عند القضم أو المضغ. وقد يكون الألم على سن واحد فقط.