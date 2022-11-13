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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المركز الوطني الإيطالي لزراعة الأعضاء إجراء أطباء إيطاليين لأول مرة في العالم عملية زرع كبد من متبرع توفي عن عمر يتجاوز مائة عام.

التفاصيل الكاملة حول عملية زرع كبد من متبرع توفي عن عمر يناهز 100 عام

حسب المركز، تم استخدام كبد امرأة كانت تبلغ من العمر مائة عام وعشرة أشهر ويوم واحد وقت وفاتها الطبيعية، وكانت قد سمحت منذ فترة طويلة باستخدام أعضائها لصالح المرضى المحتاجين.

وقد تم استقبال الكبد الأسبوع الماضي من قبل أطباء مستشفى "فلورنتين سان جيوفاني دي ديو" وبعد تنفيذ جميع الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة، تم زرعه لمريض في عيادة جامعة بيزا.

وقال ماسيمو كارديلو، مدير الكونفدرالية في هذا الصدد "لا توجد حالات تبرع بأعضاء كاملة من أشخاص ماتوا وأعمارهم تتجاوز مائة عام على المستوى الدولي.

وفق كارديلو "نحن نشهد حدثا استثنائيا يوضح القدرات الفنية والتنظيمية للزرع الإيطالي، بما في ذلك استخدام أعضاء المانحين من كبار السن. من المهم إعطاء استجابة فعالة لطلبات أكثر من 8 آلاف مريض ينتظرون الزرع في بلدنا".

وفقا للكونفدرالية، أقدم متبرع في إيطاليا هي امرأة توفيت في نهاية أكتوبر في مدينة فابريانو عن عمر يناهز 97 عاما و7 أشهر.

يحدث مرض الكبد ARLD، نتيجة تناول كميات كبيرة من الكحول. والجزء الصعب في هذه الحالة هو إحجامها عن إظهار الأعراض ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد علامات حمراء يجب الانتباه إليها.

فالقيء الدموي هو أحد العلامات الدالة على تعرض الكبد لضرر شديد.

وبمجرد تعرض العضو "لأضرار بالغة"، قد تحدث مجموعة كبيرة من الأعراض الخطيرة بما في ذلك القيء الدموي، وفقا لـ NHS البريطانية. وقد يكون القيء سائلا أو أكثر صلابة، أو يشبه حبيبات القهوة.

وربما يمكنك تخمين أن هذه العلامة الحمراء "تحتاج إلى فحص"، ولكنها قد تحتاج أيضا إلى "علاج طارئ".

ويمكن أن تعاني من قيء الدم إلى جانب العلامات التي تشمل:

- الشعور بتوعك بشكل عام.

- بالارتباك.

- الشعور بالإغماء أو الدوار.

- التنفس السريع أو الضحل.

- جلد بارد، رطب، شاحب.

- الشعور بألم في البطن.

- وجود براز أسود.

ويوضح صندوق الكبد البريطاني أن القيء الدموي يمكن أن يحدث بسبب النزيف الداخلي. وتلاحظ الجمعية الخيرية أن "النزيف الداخلي الناتج عن تلف الكبد غالبا ما يُلاحظ أولا في البراز القطراني الداكن جدا أو الأسود (malena) وقيء الدم".

وتميل هذه العلامة الخطيرة إلى الظهور في المراحل المتأخرة من مرض الكبد، المعروف باسم تليف الكبد.

وخلال هذه المرحلة، يصبح الكبد متندبا بشكل كبير وقد لا يعمل بشكل صحيح.

ولحسن الحظ، هناك مرحلتان أخريان - مرض الكبد الدهني الكحولي والتهاب الكبد الكحولي - تسبقان هذه الحالة المخيفة.

وعلى الرغم من أن ARLD لا تظهر دائما الأعراض، إلا أن هناك بعض العلامات التحذيرية التي قد تظهر، بما في ذلك:

- الشعور بالمرض.

- فقدان الوزن.

- فقدان الشهية.

- اصفرار بياض العينين أو الجلد (اليرقان).

- تورم في الكاحلين والبطن.

- ارتباك أو خمول.

- تقيؤ الدم أو خروج الدم في البراز.

نشر طبيب أسنان على حسابه "عبر "تيك توك" مقطع فيديو يوضح العلامات التحذيرية المختلفة لسرطان الفم، التي يجب على الناس الالتفات إليها.

وحقق مقطع الفيديو العائد للدكتور فيكاس برينغا، أكثر من 90 ألف مشاهدة. ويقول برينغا في مقطع الفيديو: "معدلات سرطان الفم آخذة في الارتفاع، كما أن معدل البقاء جراءه على قيد الحياة ضعيف لأنه يتم اكتشافه في مرحلة متأخرة جدا".



وحث طبيب الأسنان الناس على أن يصبحوا أكثر وعيا للأعراض الرئيسية للمرض. وأوضح أن العلامات الأربع التي يحتاج الجميع إلى معرفتها تشمل:

- قرحة لا تلتئم

- خدرًا ووخزًا في الشفتين أو الذقن أو اللسان

- بقعًا بيضاء أو حمراء على الجزء الداخلي من الفم

- أسنانًا متذبذبة دون سبب مبرر

وعندما يتعلق الأمر بخطر الإصابة بسرطان الفم، أشار الدكتور نيل سيكا، طبيب الأسنان في Bupa Dental Care، إلى أن هناك بعض الأشياء الرئيسية التي يجب أن يكون المرضى على دراية بها.

وأوضح: "بشكل عام، يعد تعاطي الكحول والتبغ من أكثر المخاطر التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الفم. وهناك أيضا دليل يشير إلى أن الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري يمكن أن تكون مقدمة لسرطان الفم. وهناك عامل آخر يعزى إلى ضعف صحة الفم، وهو أنه إذا كانت هناك أسنان مكسورة أو خشنة، فيمكن أن تسبب تقرحات في الفم، قد تصبح سرطانية إذا لم تتمكن من الشفاء".

وتابع: "في غضون ذلك، يمكن أن يزيد التعرض المفرط للشمس من مخاطر الإصابة بسرطان الفم، لذلك يجب أن يظل المرضى يقظين خلال فصل الصيف".



وقال الدكتور سيكا إن أطباء الأسنان يبحثون في أثناء الفحوصات عن العلامات المحتملة، ويعد فحص سرطان الفم جزءا من الفحص المعتاد.

وأوضح أن أطباء الأسنان يفحصون رأس المريض ورقبته وداخل الفم والخدين والشفتين واللسان (بما في ذلك تحت اللسان) وظهر الحلق واللثة والأسنان.

وأضاف: "في بعض الحالات، قد تتلقى أيضا أشعة سينية، ستمنح طبيب أسنانك رؤية واضحة للتغييرات المحتملة على الهياكل".

وبالإضافة إلى الفحوصات الدورية مع طبيب الأسنان، أوضح الدكتور سيكا أن هناك بعض الفحوصات التي يمكن القيام بها في المنزل.

وشرح قائلا: "فحص الفم سريع وسهل ويجب على كل شخص فوق سن 16 أن يقوم بفحوصات منزلية منتظمة. أولا، ارفع لسانك وابحث عن أي تغيرات غير عادية في اللون في فمك. واستخدم إصبع السبابة واضغط على أرضية فمك وأسفل لسانك لتحسس أي تورم أو كتل أو قروح. وبعد ذلك، افتح فمك واسحب خديك للخارج وابحث عن أي بقع حمراء أو بيضاء على خديك. ويمكنك أيضا استخدام إصبع السبابة للتحقق من وجود قروح أو كتل أو ألم".



وينصح الدكتور سيكا باستخدام الإبهام والسبابة وتحريكهما ببطء على طول اللثة من الداخل والخارج، للبحث عن أي كتل أو نتوءات غير عادية.

وأضاف أن الفحص اليدوي الآخر يتضمن سحب الشفة العليا لأعلى والشفة السفلية إلى الأسفل للنظر داخل فمك بحثا عن أي تقرحات أو تغيرات في اللون.

وأخيرا، قال الدكتور سيكا إنه يجب عليك أيضا فحص وجهك وفكك بحثا عن أي تورم لم تلاحظه من قبل.