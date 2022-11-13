رئيس وزراء العراق: لا يمكن تصحيح مسارات الدولة الاقتصادية دون شراكة القطاع الخاص

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد، أن الحكومة تعتزم إنهاء الممارسات الخاطئة التي تمثل عقبة في طريق تنمية القطاع الخاص، قائلا "لا يمكن تصحيح مسارات الدولة الاقتصادية ما لم يكن القطاع الخاص شريكا أساسيا في هذا التصحيح والإصلاح".

وذكر بيان لمكتب السوداني - حسبما ذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن رئيس الوزراء العراقي التقى عددا من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع في القطاع الخاص لبحث الواقع الاقتصادي الوطني، وآفاق عمل القطاع الخاص ودوره في توفير فرص العمل والتنمية، وأهم العقبات والتحديات التي تواجهه".

وأضاف أن "الفرصة ستكون متاحة ومدعومة من الحكومة للدخول في شراكة بناءة مع هذا القطاع الوطني، الذي يعول عليه الكثير في تقليل نسبة البطالة، وتوفير تنمية وطنية مستدامة تسهم في تأمين الاستقرار والسلم الاجتماعي"، مشددا على أن المشاريع ستخضع للمنافسة العادلة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وبعيدا عن الاحتكار.