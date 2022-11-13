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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي إن أبرز أسباب الإصابة بقرحة المعدة تكمن في تناول المسكنات بشكل متكرر.

والعدوى بجرثومة "هيليكوباكتر بيلوري".

ما هي أسباب وأعراض قرحة المعدة؟

وأوضحت الجمعية أن قرحة المعدة عبارة عن جرح صغير لا يقل قُطره عن 5 ملليمترات في الغشاء المخاطي المبطن لجدار المعدة.

وتتمثل أعراض الإصابة بقرحة المعدة في آلام البطن، لا سيما بالجزء العلوي، والشعور بالامتلاء والانتفاخ وعدم انتظام عادات التبرز وحرقة المعدة والتجشؤ المتكرر والغثيان والقيء وعدم تحمل بعض الأطعمة والمشروبات مثل الأطعمة المبهرة والحلويات والقهوة وفقدان الشهية، بالإضافة إلى اضطرابات الجهاز العصبي اللاإرادي مثل مشاكل الدورة الدموية.

وفي الحالات المتقدمة يُلاحظ وجود دم في البراز أو القيء.

وأشارت الجمعية إلى أنه يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل العلاج الدوائي مثل المضادات الحيوية لمواجهة جرثومة "هيليكوباكتر بيلوري" والأدوية، التي تقلل من إفراز حمض المعدة.

ويمكن اللجوء إلى الجراحة في حالة وجود نزيف حاد أو ثقب في المعدة.

صيادلة ألمان ينصحون بضرورة الاهتمام بنظافة الفم والأسنان لتجنب قرحة الفم التي تُعَد من أكثر أمراض الغشاء المخاطي للفم والبلعوم شيوعا.

قال صيادلة ألمان إن قرحة الفم تُعَد من أكثر أمراض الغشاء المخاطي للفم والبلعوم شيوعا، وتظهر على شكل بقع بيضاء صغيرة مؤلمة في الفم.

ونصحت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية بضرورة الاهتمام بنظافة الفم والأسنان لتجنب هذه القرحة، مضيفة: "لا يتطلب الأمر استعمال مستحضرات طبية أو غسول فم مركزا أو مطهرا".

وشدد الصيادلة على ضرورة غسل الفم بالماء بعد الوجبات، لأن الإصابات الدقيقة، التي قد تنتج عن فتات الخبز والمكسرات والشوكولاتة، أو التهيج الذي يحدث بسبب تناول الطماطم أو الحمضيات والتوابل، قد تكون هي المسؤولة عن ظهور الالتهابات وقرحة الفم.

وأضاف الصيادلة: "كما أنه يجب فحص التركيب السليم لأطقم الأسنان بصورة منتظمة؛ لتجنب مواضع الضغط المؤلمة".

وبحسب الغرفة، لم تتضح بعد الأسباب التي تؤدي إلى تطور المرض في الغشاء المخاطي للفم والبلعوم بدقة، لكن غالبا ما تظهر قرحة الفم مع الأطعمة التي تحتوي على الهستامين، مثل الأطعمة المدخنة والجبن الفاكهة الناضجة للغاية والأنواع المختلفة من المكسرات.

يعاني الأطفال في المراحل العمرية المختلفة من فطريات الفم.. إليكم أسباب إصابة الأطفال بفطريات الفم، وأعراضها وكيفية علاجها والوقاية منها

تتعدد الفطريات التي تصيب الجسم؛ فمنها فطريات الفم وفطريات الأظافر، وفطريات القدم، ويعاني الأطفال في المراحل العمرية المختلفة من الفطريات بالفم، وتتحول إلى حالة مرضية في حالة زيادة نسبة نمو فطريات المبيضات أو الكانديدا، وهي تلك البقع البيضاء التي تظهر على اللثة واللسان، وتوجد حول الفم، كما تتسبب في الألم للأطفال، وفيما يلي نتعرف على أسباب فطريات الفم عند الأطفال، وأعراضها، وكيفية علاج فطريات الفم عند الأطفال، وكيفية الوقاية منها.

إصابة الأم بالتهابات المهبل، وخاصةً في الفترة الأخيرة من الحمل، يسبب انتقال العدوى سريعًا للطفل عند الولادة.

تقديم المضادات الحيوية القوية للطفل، والتي تحارب البكتيريا النافعة بالجسم.

نقص المناعة لدى الطفل.

تناول الأطعمة التي تحتوي على الألوان الصناعية، والمواد الحافظة.

الالتهابات في صدر الأم بسبب الرضاعة الطبيعية.

استخدام الرضاعات الصناعية واللهايات دون تعقيم.

أعراض فطريات الفم عند الأطفال

ظهور البقع البيضاء على اللسان والفم واللثة.

عدم قدرة الطفل على تناول الأطعمة أو الرضاعة.

ارتفاع درجة حرارة الطفل، وخاصة حول الفم وعند الخدين.

انتقال العدوى إلى المناطق المختلفة بالجسم.

احمرار حلمة الثدي لدى الأم.

إصابة الطفل بالإسهال.

ظهور احمرار والتهابات عند منطقة الحفاض لدى الطفل.

صعوبة البلع.



كيفية علاج فطريات الفم عند الأطفال

تقديم الجرعات المناسبة من الأدوية المضادة للفطريات حسب عمر الطفل، ووفقًا لما يصفه الطبيب.

تناول الطفل للأغذية التي تعمل على زيادة قوة الجهاز المناعي، وأهمها حليب الأم في فترة الرضاعة.

تعقيم منطقة حلمة الثدي قبل الرضاعة، لتفادي انتقال العدوى إن وجدت، للطفل.

تجنب تناول الأم للأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من البهارات والتوابل.

الحرص على تعقيم جميع الأشياء التي يمسكها الطفل خلال اليوم.

كيفية الوقاية من فطريات الفم عند الأطفال

الوقاية من فطريات الفم عند الأطفال

غسل أسنان الطفل بصفة دورية بالماء والمعجون، لتجنب تراكم البكتيريا عليها.

تناول الأغذية التي تحتوي على الحديد، والعناصر الغذائية المفيدة للجسم.

تناول نسبة كبيرة من الماء للحماية من انتشار العدوى والوقاية من فطريات الفم عند الأطفال.

الحرص على تعقيم ألعاب الأطفال والدمى، لتجنب الجراثيم.

علاج التهابات المهبل لدى المرأة الحامل قبل الولادة.

تعقيم الزجاجات الخاصة بالأطفال الرضع، بغليها في الماء.

حفظ زجاجات الحليب في الثلاجة، مع الحرص على غسل الأم لثدييها وتجفيف الثدي قبل الرضاعة.

الاهتمام بنظافة الطفل، مع الحرص على تنظيف منطقة الشرج بالمياه وتجفيفها جيدًا.

تعقيم اللهاية جيدًا وبانتظام قبل تقديمها للطفل.