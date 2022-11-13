شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار على السعودية وصحو فى الإمارات ومعتدل فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم ”الخليج 365” خدمة نشرة أحول الطقس فى دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:

السعودية:

فرص مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

الإمارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً بعد الظهر خاصة على البحر.

الكويت:

معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة