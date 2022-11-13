شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يشيد بالمشاركة فى انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، شعب البحرين على ما تحقق من نجاح في التصويت بالانتخابات النيابية والمجالس البلدية التي تم إجراؤها السبت.

وأشاد بالإقبال الكبير والمشاركة الواسعة التي شهد لها الجميع في هذه الانتخابات من أهل البحرين من مختلف الأعمار رجالاً ونساءً والذي ساهم في تحقيق نسبة عالية بكل المقاييس، مؤكدا أنه إنجاز مشهود يعد من إنجازات المشاركة الشعبية البحرينية التي سوف يسجلها التاريخ لأجيال البحرين القادمة.