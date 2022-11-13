شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يشيد بالمشاركة فى انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هنأ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، شعب البحرين على ما تحقق من نجاح في التصويت بالانتخابات النيابية والمجالس البلدية التي تم إجراؤها السبت.
وأشاد بالإقبال الكبير والمشاركة الواسعة التي شهد لها الجميع في هذه الانتخابات من أهل البحرين من مختلف الأعمار رجالاً ونساءً والذي ساهم في تحقيق نسبة عالية بكل المقاييس، مؤكدا أنه إنجاز مشهود يعد من إنجازات المشاركة الشعبية البحرينية التي سوف يسجلها التاريخ لأجيال البحرين القادمة.
وأعرب ملك البحرين عن شكره لأبناء البحرين على موقفهم الوطني المخلص وهذا الانتصار لخيار المشاركة بإرادتهم الحرة المستقلة وحرصهم على أداء مسؤولياتهم الوطنية، منوهاً بما يتمتعون به من وعي وإدراك لواجباتهم، واهتمامهم ببناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم في الاستحقاقات الانتخابية وعبر المؤسسات الدستورية.
كما أشاد بالجهود الموفقة والمخلصة التي بذلتها اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية المساندة وكافة الجهات المعنية وجميع العاملين والعاملات في مراكز الاقتراع والفرز والمتطوعين الذين أكدوا الصورة المشرفة والمستوى الحضاري الراقي لشعب البحرين، مثنيا على ما تميزوا به من دقة وأمانة وكفاءة عالية، مشيدا كذلك بدور القضاء البحريني في الإشراف على سير العملية الانتخابية.
وأضاف أن شعب البحرين اليوم بكل فئاته أكد بإصرار على الخيار الصحيح في تعزيز مسيرة المشروع الإصلاحي، مستمدا من تاريخ البحرين ونهجها الذي يقوم على التعايش والتعدد والتنوع بين مختلف الاتجاهات في مجتمع العيش الكريم وفي الدولة المدنية.