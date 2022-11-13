شكرا لقرائتكم خبر عن المصالحة الروسى: مسلحو "النصرة" يشنون 5 هجمات فى منطقة خفض التصعيد بإدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابية، خمس عمليات قصف طالت منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أوليج إيجوروف -في تصريحات صحفية نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية السبت- إنه خلال الساعات الـ 24 الماضية، تم تسجيل 5 عمليات قصف من مواقع تابعة لتنظيم جبهة النصرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب.



جدير بالذكر أن مركز المصالحة الروسي في سوريا، كشف قبل أيام عن تحضير مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي لعمل استفزازي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، مبينا أن الغرض من هذه الأعمال الاستفزازية هو اتهام القوات السورية والروسية بمهاجمة المدنيين والمرافق الإنسانية.