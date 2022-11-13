شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التونسية تُحبط 12 محاولة للهجرة غير الشرعية وتنقذ 412 مهاجرًا من الغرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت السلطات التونسية، من إحباط 12 محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، وإنقاذ 412 مهاجرًا من الغرق.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني – في بيان له – إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية بالوسط والساحل من إحباط 12 محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 412 مهاجرا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء من الغرق.



وأضاف المتحدث أنه من ناحية آخرى وفي إطار العمليات الاستباقية، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات نابل و بنعروس، من ضبط 8 تونسيين أثناء التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.