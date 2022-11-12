شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات التونسية تعلن ضوابط تمويل الحملات الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم /السبت/، ضوابط وإجراءات تمويل الحملات الانتخابية .

وذكرت الهيئة - في بيان لها - إن تمويل الحملة الانتخابية يخضع للمبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة التونسية والقانون الانتخابي، مضيفة أن تمويل الحملة يكون من خلال المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والخاص .



وتابعت الهيئة : " يعد تمويلا ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية المتأتية من أعضاء القائمة المرشحة أو المرشح في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية ومن الحزب لتمويل قائمته، ويحظر على الأحزاب تمويل حملة مرشحها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية".



وأشارت الهيئة إلى أنه يحظر تمويل الحملات الانتخابية بأموال أجنبية المصدر أو مجهولة المصدر أو من خلال عمليات غسيل الأموال، فيما لا يعد تمويل التونسيين بالخارج للمرشحين بالدوائر الانتخابية بالخارج تمويلا أجنبيا .