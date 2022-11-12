شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تطلق خدمة رقمية للمنتجات والأسواق التصديرية غير المستغلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مركز النهوض بالصادرات بتونس، اليوم /السبت/، خدمة رقمية جديدة تتيح تحديد المنتجات والأسواق ذات الإمكانات التصديرية غير المستغلة بالنسبة لتونس .

وذكر بيان للمركز أن هذه الخدمة تم إطلاقها تحت مسمى "خارطة إمكانية التصدير بتونس"، مضيفا أن الخدمة هي ثمرة تعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، في إطار المرحلة الثانية من مشروع "الترويج لأنشطة التصدير نحو أسواق جديدة في افريقيا جنوب الصحراء".



وتابع البيان أن هذه الخدمة الرقمية الجديدة تهدف إلى استكشاف فرص تنويع الصادرات التونسية، كما تتيح تحليلا اقتصاديا للمعلومات التجارية وتحويلها إلى معطيات عملية تستند إلى منهجية تقييم لإمكانيات التصدير .



كما أطلق المركز خدمة "خريطة النفاذ إلى الأسواق" كأداة آخرى تسمح بفهم مقتضيات النفاذ إلى الأسواق وتحديد التعريفات والتشريعات الخاصة بالنزاعات التجارية.