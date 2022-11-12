شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات التونسية: الطعن في 4 أحكام تقضي بقبول مرشحين للانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس محمد التليلي المنصري، إن الهيئة طعنت، اليوم /السبت/، في أربعة أحكام قضائية صدرت بالأمس عن محاكم ابتدائية تنص على قبول طلبات أربعة مرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة كانت الهيئة قد رفضتها من قبل.

وقال المنصري – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الهيئة تقدمت لمحكمة الاستئناف بالمبررات القانونية التي تؤيد موقفها في رفض قبول طلبات المرشحين الأربعة، مؤكدا احترام الهيئة للأحكام القضائية ولدرجات التقاضي، وليس لدى الهيئة أي حرج في ذلك.

وتابع المنصري أن الطعون التي تقدمت بها الهيئة على الأحكام الابتدائية الأربعة، لن تؤثر على المسار الانتخابي، مشيرا إلى أنه في إطار الاستعداد للمرحلة الثالثة والمتعلقة بالحملات الانتخابية بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، تنظم الهيئة يومي 14 و15 نوفمبر الجاري دورة تدريبية لمسئوليها بالولايات حول "إجراءات وقواعد الحملة الانتخابية"، والتي من المقرر أن تنطلق في 25 نوفمبر الجاري.

كانت مرحلة التقاضي الابتدائي بشأن نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية قد انتهت أمس، حيث أصدرت الدوائر الابتدائية 54 حكما، من بينها 42 حكما برفض الطعن شكلا و8 أحكام برفض الطعن مضمونا، وأربعة أحكام بقبول الطعن.

وصدرت أحكام قبول الطعون الأربعة عن الدوائر الابتدائية بالقصرين والمنستير وصفاقس وتونس، من بينها ثلاثة أحكام أقرت بصحة شروط الترشح ودعوة الهيئة لقبول ملفات ترشح الطاعنين، فيما تعلق الحكم الرابع بإلزام هيئة الانتخابات بتسلم طلب الترشح والنظر في مدى توفر الشروط القانونية فيه.

يذكر أن الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، سيكون في 22 نوفمبر الجاري، ليدخل المسار الانتخابي مرحلة جديدة وهي الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم الجمعة 25 نوفمبر بالداخل ويوم 23 نوفمبر في الخارج.