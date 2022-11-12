شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية لبنان تؤكد عدم القدرة على الاستمرار في تحمل عبء النازحين السوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية اللبنانية، عبد الله بو حبيب، أن بلاده غير قادرة على الاستمرار في تحمل العبء الذي يمثله النازحون السوريون، داعيا الدول الصديقة لدعم موقف لبنان في هذا الشأن.

جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن الخارجة اللبنانية اليوم السبت خلال لقاء بو حبيب بنظيره اليوناني نيكوس ديندياس.

وأكدت الخارجية اللبنانية - في بيانها - أن "بو حبيب الذي يقوم بزيارة إلى أثينا شرح للجانب اليوناني جوانب اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل"، موضحة أن "وزير خارجية اليونان تقدم للبنان بالتهنئة للتوقيع على الاتفاق"، معتبرة أنه "مثال يحتذى به لحل نزاعات الترسيم بالاستناد إلى القوانين الدولية والوساطات الفاعلة".