شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات البحرين.. إقبال كثيف ولجان انتخابية بالمولات تيسيرا على المواطنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدوائر الانتخابية في البحرين، إقبالاً واسعا من الناخبين على عمليات التصويت، مع فتح صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة صباح اليوم.

ونظمت اللجنة المشرفة على الانتخابات لجان انتخابية في المولات للتيسير على المواطنين لمشاركتهم في العرس الانتخابي، كما شهدت تلك اللجان حضورا متواصلا للمواطنين من الجنسين.

وأعرب المراقبون المتواجدون في مركز الاقتراع عن الارتياح من الإجراءات المتبعة مع انطلاقة العرس الانتخابي، وتوفير الأجواء التي تضمن سير العملية الانتخابية بيسر وسهولة وشفافية.

وبدأت مراكز الاقتراع في استقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية، حيث فتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الثامنة مساء.



العملية الانتخابية



المولات في البحرين



طوابير الانتخابات