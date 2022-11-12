شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البريطاني يؤكد التزام بلاده بدعم العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، التزام بلاده بدعم الحكومة العراقية في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، وتطوير القطاع الخاص، ودعم الاستقرار، ضمن مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق، إلى جانب مجموعة الدول السبع وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

جاء ذلك في رسالة تلقاها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تضمنت تهنئة بمناسبة توليه مهامه وتشكيل الحكومة، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وذكر البيان أن الرسالة حملت تأكيد سوناك أهمية استمرار الشراكة بين العراق والمملكة المتحدة، والعمل معًا من أجل مصالح البلدين، حيث أشار إلى الأهداف المشتركة والراسخة التي تجمع البلدين، وأهمها محاربة الإرهاب ومنع عودة عصابات داعش الإرهابية في العراق والمنطقة، والتعاون الأمني والعسكري مع القوات العراقية.

وأضاف البيان أن رسالة سوناك أكدت أيضا دعم بريطانيا لجهود العراق في تطوير الاستثمار والتحوّل الى الطاقة الصديقة للبيئة ومكافحة آثار التغير المناخي، ومواصلة الشراكات الإقليمية من أجل الاستقرار على المدى الطويل في الشرق الأوسط.