شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة لجنة انتخابات بالبحرين: إقبال كثيف من المواطنين على مراكز الاقتراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رئيسة إحدى اللجنان الانتخابية في البحرين، إن العملية الانتخابية شهدت أقبالا شديدا من المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح مراكز الاقتراع، وهذا يعكس وعي المواطن البحريني بضرورة المشاركة في المسيرة الديمقراطية، واختيار من يمثلهم في المجالس النيابية والبلدية.

من جانبها، أكدت وزيرة الصحة البحرينية، الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، متابعة عمليات التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية 2022، بصورة مستمرة للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية في العرس الانتخابي.

وقالت الدكتورة جليلة، إن هناك سلسلة من التدابير الاحترازية والصحة لضمان سلامة المواطنين أثناء المشاركة في عمليات الاقتراع، مضيفة: "يتم التأكد بصورة مستمرة من سلامة المشاركين في العملية الانتخابية".

وشهدت مراكز الاقتراع في مملكة البحرين، إقبالا كبيرا من جميع المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية 2022.

وبدأت مراكز الاقتراع في استقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية، حيث فتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الثامنة مساء.



رئيسة اللجنة البحرينية



رئيسة اللجنة



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