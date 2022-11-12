شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة البحرينية: نتابع عملية التصويت للتأكد من سلامة المشاركين فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الصحة البحرينية، الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، متابعة عمليات التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية 2022، بصورة مستمرة للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية في العرس الانتخابي.

وقالت الدكتورة جليلة، إن هناك سلسلة من التدابير الاحترازية والصحة لضمان سلامة المواطنين أثناء المشاركة في عمليات الاقتراع، مضيفة: "يتم التأكد بصورة مستمرة من سلامة المشاركين في العملية الانتخابية".

وشهدت مراكز الاقتراع في مملكة البحرين، إقبالا كبيرا من جميع المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية 2022.

وبدأت مراكز الاقتراع في استقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية، حيث فتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الثامنة مساء.



وزيرة الصحة البحرينية