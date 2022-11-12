شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل البحريني: عمليات التصويت في الانتخابات تسير بسهولة وسلاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مراكز الاقتراع في مملكة البحرين، إقبالا كبيرا من جميع المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية والبلدية 2022.

وبدأت مراكز الاقتراع في استقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية، حيث فتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الثامنة مساء.

ومن جانبه أكد، نواف محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مشاركة كثيفة من المواطنين البحرينيين، لأداء الواجب والاستحقاق الدستوري، مؤكدا سير العملية الانتخابية بسهول وسلاسة، مقدما الشكر لكافة المواطنين على التزامهم بالنظام أثناء مشاركتهم الكبيرة في العرس الانتخابي.

يذكر أن 15 مركزاً عاماً و40 مركزاً فرعياً من مراكز الاقتراع الموزعة وفقا للدوائر الانتخابية بمختلف أنحاء المملكة استقبال الناخبين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات البالغ عددهم 344713 ناخبًا.

وسيختار الناخبون البحرينيون، من بين 507 مرشحين حسب القوائم النهائية، 40 نائبًا لتمثيلهم في مجلس النواب، و30 عضوًا للمجالس البلدية.



وزير العدل البحريني